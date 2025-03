Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Festnahme nach Raubdelikten in Emden - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft ++

Emden - Am 04.03.25 soll es gegen 02:30 Uhr vor einem Tanzlokal am Delft in Emden zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen gekommen sein. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll es zu einem Raub gekommen sein. Weiterhin soll in der Nacht desselben Tages um 23:40 Uhr am Alten Binnenhafen in Emden ein Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Wertgegenstände aufgefordert worden sein. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht zeitnah gegen einen 25jährigen Emder. Der Tatverdächtige wurde am gestrigen Nachmittag festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde gegen den 25Jährigen am heutigen Tag Haftbefehl durch das Amtsgericht Emden erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in diesen Sachen dauern an.

