Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.03.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin++Sachbeschädigung an Pkw++

Emden - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer

Gestern Morgen um 10:54 Uhr kam es auf dem Wykhoffweg in Emden, kurz vor der Einmündung zur Straße Am Fehntjer Tief, zu einem Verkehrsunfall. Ein 76jähriger Radfahrer aus Emden befuhr den Wykhoffweg in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt wird. Durch unzureichenden Sicherheitsabstand kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der 76jährige wurde in ein Krankenhaus nach Emden gebracht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Moormerland - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall in der Uko-Benen-Straße in Moormerland. Eine 32jährige Fahrzeugführerin aus Moormerland befuhr die Pastor-Clinge Straße in westlicher Richtung und beabsichtigte an der Einmündng in die Uko-Benen-Straße nach rechts abzubiegen. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 34jährigen aus Moormerland, der mit seinem E-Scooter die Uko-Benen-Straße in südliche Fahrtrichtung befuhr. Der 34jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Leer gebracht.

Nortmoor - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am Donnerstag um 16:47 Uhr kam es auf der Bundesstraße 436 an der Anschlussstelle Leer-Ost zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Ein 20jähriger aus Wiesmoor beabsichtigte nach Verlassen der Autobahn 28 die B 436 in Richtung Hesel zu befahren. Hierbei übersah er eine von links kommende 55jährige aus Hesel mit ihrem Pedelec. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Aurich gebracht.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Am gestrigen Morgen zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Heck eines Pkw Ford Focus, der an der Ringstraße in Leer, auf dem dortigen Parkplatz der Ring-Apotheke, abgestellt war. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

