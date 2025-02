Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Vorfahrt missachtet - zwei Menschen bei Unfall verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Altweiberdonnerstag, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall in Lobberich. Eine 79-Jährige aus Nettetal war mir ihrem Auto auf der Werner-Jäger-Straße aus Richtung Heinrich-Kessels-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Niedieckstraße hielt sie kurz an, bog dann nach rechts in Richtung Landstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 77-jährigen Nettetalers, der auf der Niedieckstraße in Richtung Landstraße unterwegs war. Beide Beteiligt wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 79-Jährigen wurde ambulant behandelt, der 77-Jährige musste stationär aufgenommen werden. Für die Unfallaufnahme blieb die Kreuzung bis etwa 18.30 Uhr gesperrt. /wg (214)

