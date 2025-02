Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Altweibertreiben im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

'Gloria tibi Dülken', 'Kempen Helau'. 'Lott Jonn', 'Maak möt' und 'Brüggen Gold-Blau'. Heute startete in vielen Städten des Kreises der Karneval. Die Polizei hatte sich gut vorbereitet, war mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatzschwerpunkt lag rund um St. Cornelius in Dülken. Viele Jeckinnen und Jecken bevölkerten fröhlich feiernd in phantasievollen Kostümen die Gassen in der Dülkener Altstadt. Viele echte Möhnen, Cowboys, Pandabären und Menschen in historischen Trainingsanzügen feierten friedlich. Die etwa 120 Einsatzkräfte der Polizei sorgten für die Sicherheit und kümmerten sich schnell und konsequent um die, die weniger friedlich waren. Die Einsatzkräfte sprachen insgesamt 21 Platzverweise aus (25 im Vorjahr), elf Personen mussten zeitweise in Gewahrsam genommen werden (15 im Vorjahr). Strafanzeigen gab es zehn Stück: Wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl. Drei Menschen stehen im Verdacht, in der Menge einen Hitlergruß gezeigt zu haben. In diesen Fällen ermittelt der Staatsschutz. Im vergangenen Jahr fertigten die Einsatzkräfte am Altweiberdonnerstag insgesamt 18 Strafanzeigen. Auch für die kommenden Tage ist die Polizei gut vorbereitet und wünscht sich vor allem eins: Dass alle Menschen friedlich Karneval feiern. /wg (212)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell