Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrunfälle beschäftigen die Polizei - drei Leichtverletzte

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zu mehreren Radfahrunfällen, deren Ausgang jedoch nur leichte Verletzungen zur Folge hatte. Der erste Unfall ereignete sich in Viersen. Ein 39-Jähriger aus Viersen parkte gegen 11:40 Uhr sein Auto am rechten Fahrbahnrand in der Heimbachstraße. Als er die Tür öffnete, um auszusteigen, wollte eine 64-Jährige, ebenfalls aus Viersen, den geparkten Pkw passieren. Sie musste der Tür ausweichen und stürzte daraufhin, wodurch sie leicht verletzt wurde. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr an der Kreuzung Gerberstraße zum Kränkelsweg in Viersen. Ein 74-Jähriger aus Viersen fuhr mit seinem Auto in der Straße "Kränkelsweg" und wollte links in die Gerberstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Viersener, der mit seinem Fahrrad von rechts kam. Er wurde leicht verletzt. Gegen 15:45 Uhr wurde ein weiterer Radfahrer in Kempen verletzt. Ein 65-Jähriger aus Kempen fuhr mit seinem Auto in der Birkenallee in Richtung Oedter Straße. Am Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem 24-jährigen Radfahrer aus Kempen, der dabei leicht verletzt wurde. /jk (209)

