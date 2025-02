Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unter Drogen im gestohlenen Auto unterwegs

Nettetal-Breyell (ots)

Ein 34-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Beamten der Bundespolizei aufgefallen. Er war in einem Auto mit niederländischem Kennzeichen unterwegs. Als er widerrechtlich zum Abtransport durch ein Müll-Unternehmen bereitgestellten Sperrmüll in den Wagen lud, entschloss sich das Einsatzteam zur Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen bereits seit Längerem gestohlen gemeldet ist. Außerdem fanden die Beamten in dem Auto noch einen Reisepass, der auf eine Frau ausgestellt ist und nach dem ebenfalls bereits gesucht wurde. Als ein Einsatzteam der Polizei Viersen hinzugezogen worden war, kontrollierte dieses die Fahrtüchtigkeit des Mannes. Dabei schlug ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Cannabis an. Der Mann, der aufgrund von diversen Delikten bereits polizeibekannt war, wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er im Laufe des Mittwochs entlassen. /hei (208)

