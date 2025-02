Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 22-Jähriger flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, um 05:15 Uhr, versuchte ein 22-Jähriger aus Viersen, sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen. Die Haltsignale der Zivilen-Polizei in der Mosterzstraße ignorierte der junge Viersener, und anstatt anzuhalten, erhöhte er die Geschwindigkeit in einer 30er-Zone auf bis zu 80 km/h. Die Verfolgungsfahrt führte über Süchteln, Tönisvorst, Oedt in Richtung Grefrath. Er erreichte teilweise bis zu 180 km/h, missachtete rote Ampeln und schaltete das Licht seines Wagens aus. Ein Einsatzteam entdeckte das Fahrzeug in der Straße Floethütte, das im Straßengraben lag. Von dem Viersener war jedoch keine Spur mehr zu finden. Gegen 05:45 Uhr konnten Einsatzkräfte den jungen Mann fußläufig auf der Kempener Straße antreffen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an. /jk (205)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell