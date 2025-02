POL-VIE: Willich: Unbekannte schneiden Zigarettenautomat von Halterung

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Ursache war technischer Defekt In der Nacht zu Dienstag, gegen 01.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Südlichen Wambacher Straße in Kaldenkirchen gerufen. In einer Firma war eine Maschine in Brand geraten. Durch die Rauchgase wurden 4 Menschen leicht verletzt. Zwei wurden zur ambulanten Behandlung in ein ...

