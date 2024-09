Witten (ots) - Nach 18 Monaten intensiver Ausbildung wurden heute in einer kleinen Feierstunde 16 neue Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Witten zu Brandmeistern ernannt. Die 15 Männer und eine Frau beendeten ihre Ausbildung mit einer viertägigen Prüfung, in der sie das Erlernte in Sachen Menschenrettung, Brandbekämpfung, technischer Hilfeleistung und ...

mehr