Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Brand in Firmenhalle mit Verletzten

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Ursache war technischer Defekt

In der Nacht zu Dienstag, gegen 01.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Südlichen Wambacher Straße in Kaldenkirchen gerufen. In einer Firma war eine Maschine in Brand geraten. Durch die Rauchgase wurden 4 Menschen leicht verletzt. Zwei wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht als Brandursache von einem technischen Defekt in der Maschine aus. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. /wg (203)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell