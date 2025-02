Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Karneval auf der Zielgeraden

Kreis Viersen (ots)

Die letzten Wochenenden waren schon vom Sitzungs- und Partykarneval geprägt, aber jetzt biegt die närrische Zeit auf die Zielgerade ein: Der Straßenkarneval wird eröffnet. Die Polizei ist auch in diesem Jahr gut aufgestellt. Es gibt enge Absprachen mit den Städten und Gemeinden, mit Feuerwehr und Rettungsdienst. Alle sind darauf vorbereitet, vielen Menschen, die friedlich und fröhlich feiern wollen, einen schönen Karneval zu ermöglichen. Wir sind keine Spaßbremsen, aber wir wünschen uns, dass alle mithelfen, dass ein friedliches Feiern gelingen kann. Wir wünschen uns von allen, die dabei sein möchten, Respekt. Respektieren Sie andere Menschen - mit und ohne Uniform. Und respektieren Sie immer auch ein Nein - ganz egal, ob Einsatzkräfte diese Grenze setzen oder ob andere Feiernde Ihnen deutlich machen, dass Sie aufhören sollen. Wir wünschen uns, dass Sie aufeinander achtgeben. Schauen Sie hin, nicht weg, wenn jemand in Bedrängnis gerät oder sich selbst in eine missliche Situation gebracht hat. Wir wünschen uns, dass Sie verantwortungsbewusst mit Alkohol umgehen. Wer trinkt, fährt nicht - und wer fährt, trinkt nicht. Natürlich gilt auch in diesem Jahr: Wir sind rund um die Uhr für Sie da. Sprechen Sie uns auf der Straße an oder rufen Sie uns an. Die 110 ist immer erreichbar. Wir haben viele nützliche Tipps rund um das närrische Treiben an den tollen Tagen auf der Internetseite https://viersen.polizei.nrw/artikel/helau-maak-moet-und-gloria-tibi-duelken-dos-donts-an-karneval zusammengestellt. Hier finden Sie Antworten von der Kostümwahl über Anscheinswaffen bis zum Schutz vor KO-Tropfen. Wir wünschen allen, die friedlich feiern möchten, eine gute Zeit mit vielen schönen Erfahrungen. /hei (200)

