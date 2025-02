Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann an Haltestelle verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 22-Jähriger am Donnerstag um kurz nach 19:30 Uhr in der Kurfürstenanlage von einem Unbekannten angegriffen. Aus bislang unbekanntem Grund schlug der Angreifer dem an der Haltestelle Stadtwerke wartenden 22-Jährigen ins Gesicht. Als jener zu Boden ging, verpasste ihm der Unbekannte noch einen Tritt. Dann verließ der Schläger die Örtlichkeit und stieg zusammen mit zwei weiteren Männern in den Bus der Linie 32. Der alkoholisierte 22-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor. Es soll sich aber um einen Mann handeln, der vom äußeren Erscheinungsbild dem nordafrikanischen Phänotyp entspricht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell