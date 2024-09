Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Beisenbusch/Unter Drogen Unfall verursacht und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge bemerkte Am Sonntagabend (29.09.) gegen 21.50 Uhr einen schwarzen Mercedes, der im Bereich der Baustelle am Beisenbusch beim Rückwärtsfahren gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Straßenlaterne prallte. Anschließend entferne sich der Unfallfahrer, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte in der Nähe ein Auto mit defektem Rücklicht fest. Wie sich herausstellte, handelte es sich tatsächlich um das Unfallfahrzeug: Der Fahrer gab zu, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Im weiteren Verlauf ergaben sich auch noch Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

