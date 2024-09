POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Weseler Straße/Geparkten Ford Fiesta beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Das in einem Wendehammer auf der Katharinenstraße in Lüdinghausen geparkte Wohnmobil einer 49-jährigen Lüdinghauserin beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit vom 25.09.2024 (07.00 Uhr) bis 27.09.2024 (15.45 Uhr) und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

