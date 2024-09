Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 27.09.2024 auf den 28.09.2024 die Außenlampe und einen Türgriff des Pfarrhauses am Patoratsweg in Dülmen, Buldern. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

