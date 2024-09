Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Auto gestohlen und Streifenwagen gerammt

Coesfeld (ots)

Ein 21-jähriger Nottulner war mit seinem Mercedes am Freitag Mittag (27.09.) in Dülmen unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß ein 25-jähriger Bekannter des jungen Mannes. Als der Fahrer in der Viktorstraße kurz anhielt und das Fahrzeug verließ, nutzte der Beifahrer die Gunst der Stunde: Er setzte sich hinter des Steuer und fuhr alleine mit dem Auto davon.

Etwa eine Dreiviertelstunde später fand die vom Besitzer alarmierte Polizei das Auto auf der Borkener Straße abgestellt vor. Bei Erblicken der Polizei setzte der Tatverdächtige, der noch immer auf dem Fahrersitz saß, seine Fahrt jedoch in Richtung Börnste fort. Anhaltesignale des verfolgenden Streifenwagens ignorierte der Fahrer dabei. In der Bauerschaft Börnste gelang es den Beamten schließlich im Bereich einer Gaststätte, das Auto des Flüchtigen mit zwei Streifenwagen zu blockieren. Trotzdem versuchte der Tatverdächtige nochmals, sich dem Zugriff der Beamten zu entziehen und rammte einen abgestellten Streifenwagen, der dadurch beschädigt wurde. Der Versuch zu fliehen blieb erfolglos. Da der Fahrer sich anschließend in dem Auto einschloss, mussten die Beamten noch die Scheibe der Beifahrertür einschlagen, um das Fahrzeug öffnen und den Mann in Gewahrsam nehmen zu können.

Der 25-jährige, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da zudem der Verdacht besteht, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er anschließend in eine Gewahrsamszelle gebracht. Das Auto wurde sichergestellt.

Unbeteiligte wurden durch die Flucht des Mannes nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet. Die Beteiligten Polizeibeamten sowie der Tatverdächtige selbst blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell