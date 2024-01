Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - 53-Jähriger in Gewahrsam genommen

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford am Samstag (6.1.), um 19.25 Uhr eine Personengruppe gegenüber des Busbahnhofs: Ein bis dahin Unbekannter war offenbar mit weiteren Personen in Streit geraten. Ohne auf den Verkehr zu achten, lief der Mann dann plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn in Richtung Busbahnhof. Mehreren Autofahrern gelang es, rechtzeitig ihre Fahrzeuge abzubremsen oder auszuweichen, um Unfälle zu vermeiden. Die Beamten versuchten sodann, den schwankend gehenden Mann von der Fahrbahn zu begleiten. Dieser verhielt sich jedoch unkooperativ und wurde den Beamten gegenüber aggressiv. Während der Feststellung der Personalien des augenscheinlich stark alkoholisierten Mannes griff dieser dann die Polizeibeamten auch körperlich an. Eine Beamtin wurde dabei leicht verletzt. Der Mann, bei dem es sich um einen 53-Jährigen aus Hiddenhausen handelt, wurde zur Herforder Wache gebracht, wo er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam zugeführt wurde.

