Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.B.) - Schulwegkontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.01.2025 zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr wurden, nach mehreren Elternbeschwerden, durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, an der provisorischen Bußhaltestelle auf der L 517 in Weisenheim am Berg eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Sperrung in Leistadt und der damit einhergehenden Busumleitung müssen die Schüler aktuell die provisorische Bußhaltestelle am Straßenrand der Landstraße nutzen um dort auf ihren Bus zu warten. Es konnten trotz starkem Verkehrsaufkommen keine Auffälligkeiten in Bezug auf Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell