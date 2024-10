LPI-G: Diebstahl aus Baucontainer

Greiz (ots) - Greiz: Am 07.10.2024 teilten Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Greiz mit, dass von einem Gelände an der Aubachkirche in Greiz 5 Zaunsfelder des dort stehenden Bauzauns, samt Vorhängeschloss und Stahlkette entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

