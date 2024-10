Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Tankstelle - Festnahme von vier Tätern

Gera (ots)

Am 25.01.2024 informierte die LPI Gera über einen "Nächtlichen Einbruch in Tankstelle" in Ronneburg. Mehrere zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter brachen damals in eine Tankstelle in der Friedrichstraße ein und entwendeten daraus einen Tresor mit Bargeld. Durch die weiteren Handlungen der Täter wurde ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Die Täter flüchteten in der Folge mit zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden in Vorbereitung der Tat, zwei amtliche Kennzeichenpaare im Stadtgebiet von Ronneburg entwendet und an den Tatfahrzeugen angebracht.

Im Rahmen der Spurenauswertung konnte die Anwesenheit eines Tatverdächtigen der Tathandlungen in Ronneburg nachgewiesen werden. Bereits im April 2024 konnten in Mainz zwei der Täter nach einer gleichartigen Tat auf der Flucht vom Tatort gestellt und dem dortigen Haftrichter vorgeführt werden.

Im Rahmen der weiteren intensiven Zusammenarbeit der KPI Gera mit mehreren Ermittlungsdienststellen im Bundesgebiet konnten nun insgesamt vier Personen der Bande aus Berlin namentlich bekannt gemacht werden. Der Gruppierung konnten mindestens 16 gleichartige Taten aus dem gesamten Bundesgebiet nachgewiesen werden. Die Bande agierte im Zeitraum von Herbst 2023 bis Sommer 2024.

Durch die Polizei Berlin wurden im Rahmen der verfahrensbeendenden Maßnahmen letztlich die Tatfahrzeuge und diverses Beweismaterial gesichert. Die letzten beiden Tatverdächtigen wurden am 20.09.2024 dem Haftrichter in Berlin vorgeführt, bei dem Haftbefehle erlassen wurden.

Die Staatsanwaltschaft in Berlin bereitet nun die Anklage vor. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.

