LPI-G: Kellerabteil aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter entwendeten über das letzte Wochenende (04.10. - 07.10.2024) mehrere Werkzeuge einer Firma in der Laasener Straße. Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das im Umbau befindliche Wohnhaus und stahlen die Baumaschinen im Wert von ca. 2000 Euro. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen - Tel. 0365 / 829-0 (Bezugsnummer 0259706/2024). (AK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

