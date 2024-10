LPI-G: Werkzeuge entwendet

Altenburg (ots) - Altenburg: Am Montagmittag (07.10.2024) gegen 12:50 Uhr stellte ein 29-jähriger Altenburger sein E-Bike der Marke Cube vorübergehend unangeschlossen in der Wallstraße ab. Durch eine weibliche unbekannte Person wurde dieser Moment genutzt und das Fahrrad kurzzeitig entwendet. Nachdem der Eigentümer die Polizei informierte, konnte er das Fahrrad selbständig in der Paditzer Straße wieder auffinden. ...

