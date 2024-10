Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Greiz (ots)

Weida: Am 07.10.2024 gegen 15:45 Uhr kam es an der Einmündung Bahnhofsstraße zur B175 zu einem Unfall zwischen einer 54-jährigen Fahrradfahrerin und einem 45-jährigen PKW-Fahrer. Die Fahrradfahrerin befand sich dabei vorfahrtsberechtigt auf dem Radweg in Richtung Burkersdorf und der PKW Fahrer wollte nach rechts, ebenfalls Richtung Burkersdorf auf die B 175 auffahren. Der PKW Fahrer übersah die Radfahrerin und fuhr an, so dass die 54-jährige eine Gefahrenbremsung einleitete und dadurch zu Fall kam. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Zum Glück verletzte sich die Radfahrerin nicht erheblich. <BF>

