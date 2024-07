Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitag (19.07.2024) kam es um 15:30 Uhr auf der B55 in der Ortslage Elspe zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-Jähriger war mit seinem PKW vom Parkplatz eines Supermarktes in die Straße eingefahren. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem 29-jährigen Rennradfahrer zusammen, der zu diesem Zeitpunkt die Straße in Richtung Grevenbrück befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 29-Jährige leicht verletzt. An Rennrad und PKW entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell