Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer verständigt selbst die Polizei

Olpe (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer hatte in der "Franziskanerstraße" am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr eine Beschädigung an seinem Fahrzeug festgestellt und selbst die Polizei benachrichtigt. Die Beschädigungen waren ihm aufgefallen, als er sein Auto von der "Franziskanerstraße" zu einem Stellplatz "Am alten Bahnhof" versetzt hatte. Im Verlauf der Sachverhaltsschilderung ergab sich für die Polizeibeamten jedoch der Verdacht, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem räumte der Mann den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Bei weiterer Inaugenscheinnahme des Umfeldes fanden die Beamten im Nahbereich auch die mögliche Ursache für die Schäden an dem Fahrzeug. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mann die Beschädigungen selbst herbeigeführt, als er beim Umsetzen seines Autos eine Bordsteinkante touchierte. Nach der Blutprobenentnahme in der Polizeiwache erwartet den Fahrer daher nun ein entsprechendes Verfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden an seinem Fahrzeug wurde auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

