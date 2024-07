POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Unbekannte Täter drangen in Hünsborn zwischen Donnerstag (18.07.2024) und Samstag (20.07.2024) in eine Hütte auf dem Gelände des Hundevereins in der Karl-Arnold-Straße ein. Aus der Hütte wurde eine Kreissäge entwendet. Zudem wurden durch Verantwortliche des Vereins diverse Beschädigungen auf dem Gelände festgestellt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Sachbeschädigungen mit dem ...

mehr