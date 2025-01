Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Durchfahrtskontrolle

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.01.2025 zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde nach einer Bürgerbeschwerde in der Neugasse in Bad Dürkheim das Verbot der Durchfahrt überwacht. Die Durchfahrt in der Neugasse ist nur für Anlieger freigegeben. Erfreulicherweise hielten sich fast alle Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln und es konnten nur 2 Fahrzeugführer kontrolliert werden, die verbotswidrig die Durchfahrt nutzten. Im Rahmen der Baustelle an der Kreuzung Gaustraße / Römerstraße / Eichstraße / Kaiserlauterer Straße bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer die aktuell offiziell ausgeschilderte Umleitung über die Hans-Koller-Straße zu nutzen.

