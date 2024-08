Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Versuchter Einbruch in Reifenhandel

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Burghaun. In der Oberste Straße im Ortsteil Hünhan brachen Unbekannte zwischen Montagabend (26.08.) und Dienstagmorgen (27.08.) in ein Vereinsheim ein. Die Täter bogen dazu einen Rollladen auf, schlugen das entsprechende Fenster im Frontbereich des Gebäudes ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Reifenhandel

Fulda. Am Dienstagabend (27.08.), gegen 22.15 Uhr, brachen Unbekannte in der Habelbergstraße in einen Reifenhandel ein. Die Täter schlugen dazu eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein. Kurz darauf löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut flüchteten. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

