POL-PDNW: Wohnungsbrand

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 17.01.2025 führte die Kriminalpolizei Neustadt mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) einen Einsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität in Neustadt durch. Gegen 17 Uhr, beobachteten Beamte des PP ELT zwei männliche Personen beim Diebstahl von Parfüm in einem Drogeriemarkt in Neustadt. Die Tatverdächtigen entnahmen aus der ...

