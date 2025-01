Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Auto des Vollzugsdienstes beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nur wenige Minuten stand das Fahrzeug des Vollzugsdienstes, ein folierter VW ID.4, am späten Dienstagnachmittag (21. Jan, 17:45 Uhr) in einem Hof an der Ecke Moltkestraße/Maximilianstraße, als Unbekannte den linken Außenspiegel und den Kotflügel vorne links beschädigten. Auf mehrere hundert Euro schätzt die Polizei die Reparaturkosten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.

