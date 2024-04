Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal/Amern: Radfahrerin stürzt über einen Ast und verletzt sich

Schwalmtal/Amern (ots)

Eine 59-jährige Frau aus Amern fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem E-Bike vom Waldweg Bruchweg in Richtung Waldnieler Straße. Vor ihr fiel ein Ast auf den Weg und sie stürzte über diesen. Durch den Sturz verletzte sie sich schwer am Fuß. Ein Rettungsteam brachte sie in ein Krankenhaus. /grö (284)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell