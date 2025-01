Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrügerische Anrufe

Leiningerland (ots)

Gestern (21.01.2025) wurden der Polizeiinspektion Grünstadt mehrerer betrügerische Anrufe gemeldet: Die Anrufer gaben den Angerufenen gegenüber vor, in der jeweiligen Nachbarschaft sei eingebrochen worden und es bestehe die Gefahr, dass die Angerufenen ebenfalls Opfer von Einbrüchen werden. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren die Anrufer ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge oder Wertgegenstände an die Täter aushändigen. Opfer kann jeder werden, denn die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an. Bei den gestern aus den Ortschaften Quirnheim, Tiefenthal, Ebertsheim, Kirchheim an der Weinstraße und Obersülzen gemeldeten Fällen kam es nicht zu einem Schaden, weil die Betrugsversuche von den angerufenen Personen durchschaut und die Gespräche beendet wurden. Haben Sie Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? - Dann verständigen Sie umgehend die Polizei.

