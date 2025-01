Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ford beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.01.2025 gegen 13:30 Uhr wurde ein auf dem Bahnhofsplatz in Bad Dürkheim abgestellter Ford Kuga beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi Q2 beschädigte beim Aus- bzw. Einparken die Frontstoßstange des ordnungsgemäß geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Sie informierte die Polizei und konnte das Kennzeichen des Audi angeben. Ermittlungen des Fahrers an seiner Wohnanschrift dauern an. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

