POL-UL: (BC) Biberach - dubiose Vorgänge auf dem Biberacher Marktplatz

Am Samstagabend wurde von drei Männern ein Fahrrad in der Biberacher Innenstadt "entfernt".

Ulm (ots)

Das Polizeirevier Biberach führt derzeit die Ermittlungen zu einem dubiosen Sachverhalt, der sich am Samstagabend in der Biberacher Innenstadt zugetragen hatte:

Kurz nach 22 Uhr beobachteten mehrere Zeugen drei verdächtige Männer, die im Bereich des Marktplatzes an einem öffentlichen Fahrradständer mit einem Transporter / Klein-Lkw hielten.

Die drei Männer machten sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen und trennten mit einem Winkelschleifer das Fahrradschloß auf. Anschließend verluden sie das Fahrrad in ihrem Transporter und fuhren in Richtung Stadthalle weg.

Die Zeugen konnten den herbeigerufenen Polizeibeamten aber weder zum Fahrzeug noch zu den drei Personen detailliertere Auskünfte geben.

Auch ist bislang noch unklar, ob es sich um einen Fahrraddiebstahl handelt oder ob der Eigentümer mangels Schlüssel sein Fahrrad anderweitig vom Fahrradständer befreit hatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Biberach, Telefon 07351 447 0) in Verbindung zu setzen.

