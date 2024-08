Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Vorfahrt missachtet

Ein 66-Jähriger übersieht aufgrund alkoholischer Beeinflussung einen anderen Pkw in Süßen

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 19.50 Uhr fuhr der 66-Jährige mit seinem Mercedes aus einem Parkplatz in die Bahnhofstraße ein und übersah hierbei einen 37-jährigen Mercedesfahrer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeirevier Eislingen fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Außerdem konnten bei ihm deutlich gerötete Bindehäute festgestellt werden. Ein Alkoholtest bestätigte den ersten Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro. Der 66-Jährige erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Staßenverkehrs.

++++++++++++++++++++++++++++1523349

