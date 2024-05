Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall zwischen zwei Bussen auf der Trasse - Sechs Verletzte und hoher Sachschaden

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.05.) gegen 07:50 Uhr kam es auf der ÖPNV-Trasse an der Haltestelle Im Lipperfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen, in Folge dessen sechs Personen leichte Verletzungen erlitten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand ein 55-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus zum Unfallzeitpunkt an der Haltestelle Im Lipperfeld und ließ Fahrgäste ein- und aussteigen. Im Anschluss wollte er seine Fahrt fortsetzen. Zeitgleich näherte sich von hinten kommend ein weiterer Linienbus. An der Haltestelle Im Lipperfeld kam es dann plötzlich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Bussen, wobei der sich nähernde Bus dem stehenden Bus auffuhr. Hierbei wurden neben dem 31-jährigen und dem 55-jährigen Busfahrer vier Fahrgäste leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die ÖPNV-Trasse in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Beamten und Beamtinnen des Verkehrskommissariats übernehmen nun die Unfallermittlungen.

