Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorinnen wird Bargeld gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Kreis Viersen (ots)

Gestern kam es zu zwei Vorfällen, bei denen sich Unbekannte als Mitarbeiter verschiedener bekannter Telekommunikationsunternehmen ausgaben und Seniorinnen Bargeld stahlen. Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in Viersen. Zwei unbekannte Männer klingelten an der Tür einer älteren Dame in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Sie zeigten vermeintliche Mitarbeiterausweise vor und behaupteten, die Fernsehanschlüsse überprüfen zu müssen. Die Frau ließ sie ins Haus. Während einer im Flur wartete, führte sie den anderen zu den Fernsehern im Wohn- und Schlafzimmer. Gegen 11 Uhr verließen die Männer das Haus. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihr Bargeld gestohlen wurde. Beide Täter waren etwa 165-175 cm groß und 25-35 Jahre alt. Einer hatte dunkelblonde, kurze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke. Zum zweiten liegen keine weiteren Angaben vor. Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Hochstraße in Willich-Neersen. Eine Seniorin öffnete einem Mann die Tür. Dieser gab an, dass er ihre Internetleitung überprüfen müsse. Er zeigte einen vermeintlichen Mitarbeiterausweis und drängte sich direkt an der Frau vorbei. Wenig später klingelte ein zweiter Mann, der sich als sein Kollege ausgab. Auch dieser Mann ging in die Wohnung und lenkte die Frau ab. Währenddessen durchsuchte der erste Unbekannte unbemerkt die Wohnung. Schließlich hörte die Seniorin, wie die Haustür zufiel. Daraufhin verabschiedete sich der zweite Mann. Der Frau kam die Situation sehr verdächtig vor und stellte wenig später fest, dass ihr Bargeld gestohlen worden war. Beide Männer waren etwa 180 cm groß, hatten dunkle Haare, einen dunklen Teint und trugen dunkle Kleidung. Der zweite hatte ein rundlicheres Gesicht. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Falls Sie Hinweise zu einem der Fälle haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (206)

