Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin wird durch Unfall verletzt - Pkw flüchtet

Viersen-Rahser (ots)

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen um 7:45 Uhr sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer eines schwarzen Pkw. Eine 35-Jährige aus Viersen fuhr mit ihrem Fahrrad in der Süchtelner Straße in Richtung Süchteln. An der Einmündung zur Lohmannstraße wollte der unbekannte Mann ebenfalls in die Süchtelner Straße in Richtung Süchteln einbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau nach rechts ausweichen, verlor jedoch die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Mann setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er hatte kurze braune Haare und fuhr einen kleinen schwarzen Pkw, vermutlich der Marke VW. Falls Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (207)

