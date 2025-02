POL-VIE: Polizei sucht verletzte Radfahrerin - Hatten Sie gestern einen Unfall?

Kreis Viersen (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es zu mehreren Radfahrunfällen, deren Ausgang jedoch nur leichte Verletzungen zur Folge hatte. Der erste Unfall ereignete sich in Viersen. Ein 39-Jähriger aus Viersen parkte gegen 11:40 Uhr sein Auto am rechten Fahrbahnrand in der Heimbachstraße. Als er die Tür öffnete, um auszusteigen, wollte eine 64-Jährige, ...

mehr