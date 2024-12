Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Bourheim: 19-Jähriger leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstagmorgen (04.12.2024) ereignete sich um 06:24 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Königshäuschen" in Jülich-Bourheim. Ein 19-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Alsdorf zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Frau aus Ludwigsfelde die Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Jülich mit ihrem Pkw, als ein 19-Jähriger mit einem Kleinkraftrad von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einfuhr. Dabei übersah er offenbar den fließenden Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug der Frau mit seiner Front gegen das Heck des Kleinkraftrads prallte. Durch den Aufprall geriet der 19-Jährige ins Schleudern und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell