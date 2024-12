Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Im Dunklen Berg/ In der Mühlenau am Dienstagnachmittag (03.12.2024) wurde ein 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein Autofahrer aus Düren hatte den Jugendlichen nicht wahrgenommen und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision.

Der Mann aus Düren befuhr gegen 16:45 Uhr die Straße "Zum Mühlengraben" und beabsichtigte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung "Im Dunklen Berg" zu überqueren. Zur selben Zeit befuhr der 17-Jährige mit seinem Fahrrad die Straße "In der Mühlenau", in Fahrtrichtung "Cornetzhof". Bei der Straße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Nachdem der 48-jährige Autofahrer verkehrsbedingt abgebremst hatte, fuhr er an und übersah hierbei den von rechts kommenden Jugendlichen auf seinem Fahrrad, der die Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Behandlung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen konnte der 17-Järhige vor Ort entlassen werden.

