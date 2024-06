Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet +++ Aufbruch eines Autos +++

Oldenburg (ots)

Zu mehreren Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Oldenburg.

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen kam es auf einem Baustellengelände in der Rosa-Lazarus-Straße zu einem Einbruch in zwei Baucontainer. Unbekannte Täter gelangten über eine aufgehebelte Tür sowie ein aufgebrochenes Schloss in zwei Container und entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge. Zudem brachen die Täter einen vor Ort abgestellten Radlader auf. (790934)

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen in einen Gebäudekomplex mit mehreren Arztpraxen in der Elisenstraße. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Türen Zugang zum Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. (788368)

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Tür in eine Apotheke in der Marienstraße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute machen. (788729)

Zu einem Aufbruch eines Autos kam es am gestrigen Abend, in der Zeit von 22:30 bis 00:00 Uhr, im Osterkampsweg. Unbekannte Täter entwendeten einen auf der Rückbank befindlichen Rucksack mit Wertgegenständen und konnten unerkannt fliehen. (793130)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441-790-4115 zu melden.

