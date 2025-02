Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Korrektur unserer Meldung 211 - Autofahrer fährt gegen Anhänger!

Viersen-Rahser (ots)

Gestern berichteten wir in unserer Meldung Nummer 211 über einen Unfall in Viersen-Rahser, der sich am 25. Februar gegen 07:15 Uhr ereignet hat. Dabei wurde der Sachverhalt falsch dargestellt. Nicht der Radfahrer wich dem Auto aus und kollidierte daraufhin mit einem geparkten Anhänger, sondern der Autofahrer wich dem Radfahrer aus und prallte anschließend gegen den geparkten Anhänger. Daher stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar: Der Radfahrer fuhr zunächst auf dem Gehweg der Rahserstraße in Richtung Sittarder Straße. Auf Höhe der Hausnummer 144 wollte er die Straße überqueren, um auf den Radweg "Schluff" zu gelangen. Ein 54-jähriger Autofahrer, der ebenfalls in Richtung Sittarder Straße unterwegs war, musste dem Radfahrer ausweichen und fuhr infolgedessen in einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Der Radfahrer war männlich, etwa 17 bis 18 Jahre alt und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Wintermütze sowie eine blaue Jacke. Sind Sie der Radfahrer oder haben Sie Informationen zu dem Unfall? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (213)

