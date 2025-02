Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Rabiater Transporterfahrer bremst anderen Transporter aus und schlägt den Fahrer

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Donnerstag (20. Februar 2025) gegen 07:35 Uhr kam es im sogenannten "Tennisschläger", dem Kreisverkehr der B 504, zu einem gewaltsamen Angriff auf einen Transporter-Fahrer. Zunächst war der 55-jähriger Mann aus Goch mit seinem VW-Transporter mit niederländischem Kennzeichen auf der B 504 von Goch kommend auf der B 504 in Richtung Niederlande gefahren. Nach der Ortslage Kranenburg sei er bei der erlaubten Geschwindigkeit von 100 Km/h von einem anderen Transporter der Marke Renault Trafic, Farbe grau, ebenfalls mit niederländischem Kennzeichen, überholt worden, welcher im Folgenden mit etwa 80 Km/h weitergefahren sei. Im sogenannten "Tennisschläger", also im Kreisverkehr, habe der Fahrzeugführer des Renault sein Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst. Der Fahrer sowie der Beifahrer seien ausgestiegen, der Fahrer habe dann die Tür des VW aufgerissen und dessen Fahrer gezielt auf das Auge geschlagen. Der Beifahrer habe lediglich dabeigestanden. Anschließend seien beide Männer wieder in ihren Transporter gestiegen und weitergefahren. Der Fahrer des VW hat nach seinen Angaben keinerlei Erklärung für dieses aggressive Verhalten. Er kann die beiden Männer, die sich in einer fremden Sprache, möglicherweise polnisch, unterhalten hätten, wie folgt beschreiben: Der Fahrer sei ca. 35- 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit Arbeitskleidung, der Beifahrer sei vermutlich jünger als der Fahrer gewesen, ansonsten wird er ähnlich beschrieben. Es muss Zeugen für den Vorfall geben, da sich hinter den beiden stehenden Fahrzeuge im Kreisverkehr einige Fahrzeug aufgestaut hätten. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040 an das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve oder an jede andere Polizeidienststelle.(sp)

