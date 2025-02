POL-KLE: Kleve - Polizeikontrolle wegen Handy-Nutzung führte zu weiteren Anzeigen

Goch (ots) - Am Donnerstag (20. Februar 2025) meldete sich eine 60-jährige Frau aus Goch auf der Polizeiwache in Goch und gestand, die Geldtasche, die am 02. Januar 2025 eine Kundin vor ihr in einem Geschäft an der Klever Straße in Goch versehentlich zurückgelassen hatte, eingesteckt zu haben. Das Geld, eine ...

mehr