Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung "Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Wer kennt diese Frau?"

Tatverdächtige stellt sich

Goch (ots)

Am Donnerstag (20. Februar 2025) meldete sich eine 60-jährige Frau aus Goch auf der Polizeiwache in Goch und gestand, die Geldtasche, die am 02. Januar 2025 eine Kundin vor ihr in einem Geschäft an der Klever Straße in Goch versehentlich zurückgelassen hatte, eingesteckt zu haben. Das Geld, eine hoher vierstelliger Betrag, ist nach ihrer Angabe noch vollständig vorhanden. Sie schwankte wohl in der gesamten Zeit zwischen dem Glück über den "Fund" einer großen Bargeldsumme und dem schlechten Gewissen, so dass sie das Geld nicht ausgegeben habe. Der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariates Goch konnte der Besitzerin die schöne Botschaft mitteilen, die sich verständlicherweise riesig freute!(sp)

Die ursprüngliche Pressemitteilung mit der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.02.2025 finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5973038

