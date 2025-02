Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall beim Abbiegen

LKW kollidiert mit PKW

Straelen-Louisenburg (ots)

Am Mittwoch (19. Februar 2025) gegen 16:45 Uhr kam es auf der Broekhuysener Straße (B221) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Autofahrer aus Rees schwer verletzt wurde. Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Stroobos (NL) war mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger auf der Broekhuysener Straße in Fahrtrichtung A40 unterwegs. An der Kreuzung zur Kiewittstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Honda CR-V, der auf der B221 in Richtung Straelen fuhr. Der 41-jährige Fahrer des Hondas erlitt schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der LKW-Fahrer und ein 9-jähriges Kind, das als Beifahrer im LKW saß, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, eine hinzugerufene Fachfirma kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. (cs)

