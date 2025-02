Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Wer kennt die Frau auf den Bildern?

Goch (ots)

Am 2. Januar 2025 ließ eine Frau beim Bezahlen in einem Geschäft an der Klever Straße eine Geldtasche im Kassenbereich liegen. Eine bisher unbekannte Täterin stand hinter der Frau in der Schlange und nahm die Tasche, in der sich ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag und weitere Gegenstände befanden, an sich. Sie verließ mit der Geldtasche das Geschäft. Die Polizei veröffentlicht nun Fotos der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt die abgebildete Frau? Die Fotos sind unter diesem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/159821

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

