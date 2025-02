Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparkter Toyota Lexus beschädigt /Verursacher flüchtig

Rees-Haldern (ots)

Am Samstag (15. Februar 2025) gegen 07:00 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Toyota Lexus fest, dass sein an der Lindenstraße in Rees-Haldern abgestellter Wagen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Er hatte den Wagen am Freitag (14. Februar 2025) gegen 10:30 Uhr an der Nebenstraße der Lindenstraße zwischen Kaiserstraße und der eigentlichen Lindenstraße an dem Gehweg gegenüber einem dortigen Parkplatz abgestellt. Anhand der Unfallspuren an der linken Fahrertür kann davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren im Bereich der Parkplätze den Schaden verursacht hat. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich unter 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell