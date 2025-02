Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Parkender Pkw angefahren und geflüchtet

Erheblicher Schaden

Kleve (ots)

Am Samstag (15. Februar 2025) stellte ein Autofahrer einen größeren Schaden an seinem geparkten weißen Mitsubishi Eclipse Cross fest. Er hatte das Auto am Freitag (14. Februar 2025) gegen 18:30 Uhr auf einem Parkstreifen der Triftstraße in Kleve hinter der Albersallee Fahrtrichtung Querallee abgestellt. Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr stellte er fest, dass die gesamte linke Seite des Fahrzeuges beschädigt war. Offensichtlich war ein unbekanntes Fahrzeug dem geparkten Wagen in der Vorbeifahrt zu nah gekommen und hatte ihn dadurch beschädigt. Am Unfallort blieben Teile des verursachenden Fahrzeuges zurück, welches sich unerkannt entfernte. Diese und weitere Spuren am beschädigten Auto lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Ford mit grüner Lackierung handeln könnte. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell